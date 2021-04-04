ابتكار خلايا تزرع في الدماغ لمرضى الصرع

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تمكن علماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية بسان فرانسيسكو من ابتكار خلايا عصبية خاصة لعلاج مرضى الصرع الذين لا تستجيبون للعلاج بالأدوية عن طريق زرع خلايا خاصة في الدماغ.

وتمكّن الباحثون من إيقاف نوبات الصرع الشديد لدى الفئران عن طريق زرع خلايا خاصة لمرة واحدة في دماغهم وتمكنت هذه الخلايا من إيقاف مسار الإشارات الصادرة عن الخلايا المصابة والتي تسبب نوبات الصرع، وذلك خلال البحث الذي نُشرت نتائجه في مجلة العلوم العصبية الطبيعية.

وقال سكوت براهام، الباحث في العلوم العصبية المُشرف على هذا البحث: «يزداد التركيز الآن على أبحاث زرع الخلايا في الدماغ كعلاج فعّال لمعالجة الصرع وذلك لأن الأدوية الحالية تعالج الأعراض فقط ولا تعالج المسبب، كما أنّ الكثير من حالات الصرع لا يمكن علاجها بالأدوية الحالية».

وأشار الباحث أيضاً إلى أن «النتائج التي حصلنا عليها تحمل أملاً بإمكانية السيطرة على نوبات الصرع والتخفيف من حدوث المشاكل العقلية لدى بعض المرضى».

وبيَّنت التجربة أيضاً أن الفئران المعالجة بزرع الخلايا أصبحت أقل تهيجاً كما خفّت عندها فرط الحركة، بالإضافة لتجاوزها بعض اختبارات الذكاء بشكل أفضل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها تجربة من إيقاف النموذج البشرى لنوبات الصرع المحرّضة تجريبا عند الفئران.

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