مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.. المريض محور الرعاية

المصدر: دبي- البيان الصحي

تستند الخدمات التأهيلية في مركز دبي للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة بدبي إلى فلسفة «محورها المريض»، حيث يتم توفير الرعاية من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من (أطباء، معالجون، أخصائيو تغذية، أخصائيو الأطراف الاصطناعية التقويمية، معالج نفسي وأخصائي اجتماعي) ممن لديهم التدريب والخبرة الكافية، لضمان استمرارية الرعاية وتحقيق النتائج المرجوة.

ويوفر المركز الخدمات التأهيلية الشاملة للمرضى بدءاً من الأطفال فوق السنتين، والمراهقين والبالغين وكبار السن، المسجلين في الهيئة، ممن يعانون من المشاكل العصبية ومشاكل في العظام والمفاصل سواء كانت خلقية أو مكتسبة والصدمات النفسية، واضطرابات الروماتزم والقصور الوظيفي والهيكلي، الذي ينتج عنه صعوبة في ممارسة الأنشطة والاندماج والمشاركة في المجتمع.

اختصاصات

وتشمل الخدمات الأساسية فحصاً سريرياً من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات، تركز هذه الخدمة على المريض وتوجهه من وقت حضوره للموعد الأول، وخلال فترة العلاج وبعد انتهاء العلاج بستة أشھر، حيث يتعاون هذا الفريق لتقديم المشورة واتخاذ قرار مشترك بشأن البرنامج الأنسب لكل مريض، ما يساعده على تخطي مشكلته وتلبية حاجته. يتكون الفريق من (طبيب مختص بالعلاج الطبيعي ومعالج طبيعي ومعالج انشغالي وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وممرض).

التأهيل الطبي يعرف هذا الاختصاص بالطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، يتابع خلاله الطبيب الحالة بعد انتهاء العلاج المقرر من قبل الفريق الطبي المتعدد والاختصاصات، واستناداً إلى النتائج يقوم الطبيب بتمديد العلاج أو تغييره أو إضافة تخصص جديد، ويمكنه أن يؤدي إجراءات تداخلية، وحتى حقن البوتكس، وذلك حسب، (PRP) كالعلاج بحقن الابر: الحقن الجافة، الحقن في أماكن الألم، حقن في المفاصل والعضلات بالبلازما كل حالة على حدة، كما بإمكانھم استخدام الموجات فوق الصوتية التشخيصية في التشخيص والحقن.

تأهيل

وأكد يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة أهمية العلاج الطبيعي ودورها في مساعدة المرضى، وتأهيلهم على العودة للحياة واستعادة الحركة والقدرة الوظيفية، وتوفير نمط وحياة أفضل وأكثر جودة للمرضى.

وأشار الزرعوني إلى أن الخدمات التأهيلية في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تستند إلى فلسفة «محورها المريض»، حيث يتم توفير الرعاية من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من أطباء ومعالجين، وأخصائيي التغذية، وأخصائيي الأطراف الاصطناعية التقويمية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.

واستعرض الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز للمرضى ممن يعانون من الإصابات المفصلية، والعضلية وإصابات الأعصاب، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات العلاج اليدوي والكهربائي والعلاج بالحقن الجافة، وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية وإصابات العضلات والعظام، والإصابات العصبية والسكتات الدماغية والتصلب اللويحي والشلل الرعاش.

كما يتم توفير الخدمات التأهيلية الشاملة للمرضى، بدءاً من الأطفال فوق السنتين، والمراهقين والبالغين والكبار المسجلين في الهيئة، ممن يعانون من المشاكل العصبية، مشاكل في العظام والمفاصل سواء كانت خلقية أو مكتسبة والصدمات النفسية واضطرابات الروماتزم.

علاجات

كما يقدم المركز العلاج الوظيفي للأطفال والعلاج المائي، وغيرها من العلاجات والخدمات المتميزة، التي يقدمها المركز للمرضى من مختلف الفئات العمرية، لمساعدتهم على استعادة وتحقيق أقصى قدر من الإمكانيات الوظيفية والتحكم بالمشاكل الحركية لكبار السن وتعزيز الحركة بعد الإصابات والجلطات الدماغية والتحكم بمشاكل التوازن، وتجنب العمليات والتحكم في الآلام، والتقليل من تناول المسكنات.

تقنيات متطورة

أشار يوسف الزرعوني إلى الأجهزة والتقنيات المتطورة، التي يمتلكها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومنها «جهاز المشي الروبوتي» لتحقيق أقصى قدر متوقع من النتائج السريرية الوظيفية، ومساعدة المرضى من ذوي الإصابات العصبية الناجمة عن السكتة الدماغية، وإصابات الدماغ، والنخاع الشوكي والشلل الدماغي عند الأطفال، والشلل الرعاش لمبتوري الأطراف، وإصابات حوادث السير على تحسين قدرتهم على المشي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز