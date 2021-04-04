مركز سالم الذكي.. خدمات فحص اللياقة الطبية بلا أوراق

المصدر: دبي – البيان الصحي

حققت هيئة الصحة في دبي من خلال افتتاحها مركزي سالم الذكي نقلة نوعية في خدمة فحوصات اللياقة الطبية، الأول يقع في منطقة «سيتي ووك» والثاني في منطقة النهدة بدبي للتسهيل على المراجعين وتلبية متطلبات رجال الأعمال، وفق ما يواكب أحدث التقنيات العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء، والتي ساهمت بدورها في تعزيز ريادة الإمارة، وإرساء منظومة صحية عالية الجودة لسعادة المجتمع.

ومما لا شك فيه أن افتتاح مثل هذه المراكز الصحية في دبي وتزويدها بكل تقنيات المستقبل مؤشر على مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة الذي تخطط له هيئة الصحة بدبي خلال المرحلة المقبلة، مما سيعكس مدى التطور والتقدم في هذا القطاع الذي يُعد من أهم القطاعات، كونه يعنى بحياة الإنسان.

رحلة المتعامل

وتمر رحلة المتعامل في المركز عبر 4 محطات رئيسة تتضمن تسجيل البيانات الشخصية للمتعامل (بيانات جواز السفر)، إلى جانب البيانات (البيرو مترية) الخاصة ببصمتي العين والوجه. ومن ثم تحديد الخدمة المطلوبة، وإنهاء عملية دفع الرسوم المالية المقررة في المحطة نفسها، واختيار العميل لشكل ومضمون شاشات العرض الترفيهية الذكية، التي يرغب في مشاهدتها خلال عمليتي فحص الدم والأشعة.

ومن التقنيات المستخدمة في المركز تقنيات إنترنت الأشياء لقياس المؤشرات الحيوية (الطول، الوزن، النبض، الضغط، الحرارة)، وغير ذلك من المؤشرات الصحية للجسم. وفي المحطة الثانية (غرفة سحب الدم)، هناك تقنية فائقة لعملية سحب الدم وفحصه، والتي تتم بأحدث الحلول الذكية في العالم، ومن دون (إبرة)، ومن دون أن يشعر المتعامل بهذه العملية السريعة البسيطة، التي تتم في أجواء تتسم بالفخامة والترفيه. وهو الحال نفسه في المحطة الثالثة، الخاصة بغرفة (الأشعة) التي تم تجهيزها بالمستوى التقني الفائق المعتمد على الذكاء الاصطناعي. والمحطة الرابعة والأخيرة، يتم فيها التدقيق السريع على بيانات المتعامل، ومراجعة نتائج الفحوصات الطبية، ومن ثم إصدار الإقامة من خلال رحلة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، بداية من التسجيل، ثم الفحوصات الطبية، ثم إصدار الإقامة.

تحولات ذكية

وجاء المركز مواكباً للتحولات الذكية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، نحو مئوية الإمارات 2071، وفي ضوء خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم؛ كما جاء أيضاً ضمن خطط وجهود هيئة الصحة بدبي، التي تستهدف توفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية المبتكرة، وتعزيز جودة الحياة.

ويُعد المركز ثمرة شراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتتضمن إمكانيات المركز استخراج نتائج الفحص الطبي بدقة فائقة، من دون تدخل بشري ومن دون أوراق، إلى جانب الحصول على (الإقامة) في المكان نفسه، ومن خلال رحلة مميزة للمتعاملين، لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة (شاملة كل خطوات الفحص والإجراءات الإدارية) بعد أن كانت الرحلة تستغرق 28 ساعة.

أنظمة ذكية

وقالت أماني الحمادي مدير مركز سالم الذكي لفحوصات اللياقة الطبية في سيتي ووك: المركز يُعد الأول والأحدث من نوعه على مستوى دولة الإمارات، لاعتماده على التقنيات المتطورة بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت الذكية وإنترنت الأشياء، ويدعم محاور هيئة الصحة نحو مئوية الإمارات 2071 والاستعداد للخمسين، وهو أول مركز خدمة رقمي مبتكر بلا أوراق، ويساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات والتي ستكون بنسبة 100% عالمياً بحلول عام 2031.

اختصار الوقت

وأوضحت الحمادي أن رحلة المتعامل تبدأ لحظة دخول المركز، حيث يتم الترحيب به بواسطة روبوت آلي بعدها يقوم العميل بالتسجيل الإلكتروني في الأكشاك الذكية عن طريق بطاقة الهوية أو جواز السفر وبصمة العين بعدها يتوجه العميل لفحص الدم في مدة زمنية تستغرق بين 5 - 10 دقائق، ويتم خلال فترة الانتظار تقديم خدمات الضيافة عن طريق روبوت آلي، وفور ظهور اسمه، يذهب العميل إلى غرفة سحب الدم، والتي تحتوي على روبوت لغسيل اليدين بعدها يتم إرسال العينة إلى المختبر عن طريق روبوت آلي، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص تظهر خلال أقل من نصف ساعة، بعدها يتوجه العميل لغرفة الإقامة وشؤون الأجانب لتجديد الإقامة في عملية تستغرق 30 دقيقة وكل هذا مقابل رسوم قدرها 700 درهم تدفع عن طريق الأنظمة الذكية، حيث يتم سحب المبلغ عن طريق بطاقة الائتمان المرتبطة مع الحكومة المالية لإمارة دبي.

روبوتات

وأشارت الحمادي إلى أن المركز يستخدم 5 روبوتات مختلفة الوظائف لخدمة المتعاملين إضافة لاستخدام تقنيات إنترنت الأشياء لقياس المؤشرات الحيوية مثل: الطول، والوزن، والنبض، والضغط، والحرارة إضافة لاستخدام تقنية الواقع المعزز بــــ(4) محطات ذكية متكاملة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، مشيرة إلى أن هدف الهيئة هو إسعاد الناس وتقليل وقت رحلة المتعامل من 28 ساعة إلى 30 دقيقة متضمنة خدمة إصدار الإقامة.

وأضافت كل شيء في المركز يقوم على تقديم خدمات ذكية بما في ذلك التنظيف الذكي والزجاج الذكي لتعزيز الخصوصية للمتعاملين، والتحكم الذكي الصوتي في المبنى ومرافقه المختلفة مثل: الإضاءة، التكييف وغيرها إضافة لخدمة صف السيارات الذكية والدفع الذكي، مشيرة إلى أن وقت الخدمة سريع وسهل (أقل من 5 دقائق لخدمة فحص اللياقة الطبية).

تدقيق آلي

وقالت أماني الحمادي: إن أهم ما يمتاز به مركز سالم الذكي هو نظام التدقيق الآلي على جوازات السفر وبيانات الهوية والتسجيل الذكي والدفع الذكي واستخدام منظومة الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة السينية للصدر للكشف عن مرض السل، واستخدام تقنيات التعقيم الذكي بالأشعة الفوق بنفسجية الحديثة من خلال روبوت التعقيم الذكي بشكل آلي وتطبيق معايير دليل خدمات النجوم لسعادة المتعاملين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز