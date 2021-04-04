تحذير من زيادة إصابات «كورونا» مع تطاير حبوب اللقاح في الربيع

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

كشفت دراسة حديثة، أن التطاير القوي لحبوب اللقاح، قد يؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وذكر فريق بحث دولي، تحت قيادة باحثين من الجامعة التقنية في مدينة ميونخ الألمانية، ومركز «هيلمهولتس» في ميونخ، في دراسته التي نُشرت في دورية «بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، أنه إذا وجد اللقاح في الهواء بنسب كبيرة، سيزداد عدد الإصابات بـ «كورونا».

وبحسب الدراسة، فإنه في الأماكن التي لا توجد بها لوائح إغلاق، ارتفع معدل الإصابة في المتوسط بنسبة 4 %، عندما ارتفع عدد حبوب اللقاح في الهواء بمقدار 100 حبة لكل متر مكعب

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