الأقنعة متعددة الطبقات أكثر حماية من قطرات السعال

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

قالت دراسة جديدة، أجراها باحثون من المعهد الهندي للعلوم، بالتعاون مع علماء من جامعتي كاليفورنيا وتورونتو: إن الأقنعة متعددة الطبقات، هي الأكثر فاعلية في منع تولد الهباء الجوي.

وفقاً للعلماء، عندما يسعل شخص ما، تضرب القطرات الكبيرة السطح الداخلي للقناع بسرعة عالية، وتخترق نسيج القناع وتتفكك أو «تتحلل» إلى قطرات أصغر، قد تحمل فيروس «كورونا». باستخدام كاميرا عالية السرعة، تتبع الفريق عن كثب، قطرات فردية تشبه السعال، تصطدم بأقنعة مفردة ومزدوجة ومتعددة الطبقات، ولاحظ الباحثون توزيع حجم القطيرات الصغيرة المتولدة بعد اختراق نسيج القناع.

ووجد الباحثون أن الأقنعة أحادية الطبقة، يمكنها منع 30 ٪ من القطرات. وكانت الأقنعة مزدوجة الطبقات أفضل، حيث تمكنت من منع حوالي 91 ٪ من القطرات. أما الأقنعة ثلاثية الطبقات، فمنعت القطرات بشكل كامل، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

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