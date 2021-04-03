الوقت الأفضل والأنسب لقياس الوزن اليومي والشهري

المصدر: البيان الإلكتروني

يرغب العديد من الأشخاص في المحافظة على وزنهم، ويسعون لذلك من خلال اتباع برامج غذائية معينة مع مراعاة معرفة وزنهم بشكل دوري يتراوح بين اليومي أو الشهري.

ووفقاً لدراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية فإن عملية قياس الوزن اليومي مفيدة، بعد تتبع حالة 1042 شخصا بالغا لمدة عام.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يزنون أنفسهم مرة واحدة في الأسبوع أو أقل لم يفقدوا الوزن، في حين أن الأشخاص الذين يزنون أنفسهم 6 أو 7 مرات في الأسبوع كان متوسط فقدانهم للوزن 1.7%.

أما بالنسبة للأشخاص الذي وزانوا أنفسهم مرة في الشهر فقد اكتسبوا شهرياً نحو 2.2 كيلوغرام في المتوسط، بحسب موقع healthline.

وأثبتت الدراسة أن أفضل وقت للقيام بقياس الوزن هو بعد الاستيقاظ مباشرة وبعد الذهاب إلى الحمام وقبل تناول الطعام والشراب، حيث يكون تقلب الوزن في هذه الفترة أقل منه في المساء، بالإضافة لأخذ أمر هام بالحسبان وهو الملابس التي نرتديها عند قياس الوزن والتي يجب أن تكون نفسها في كل مرة حتى لا تسهم بزيادة الوزن عن المرات السابقة.

ونوهت الدراسة إلى أنه من المهم أيضا استخدام العديد من المقاييس خلال قياس الوزن مثل قياس مؤشر كتلة الجسم وقياس نسبة الدهون وكتلة العضلات، فهذه الأمور ستعطيك صورة أفضل عن التقدم الذي تحرزه، فعلى سبيل المثال أثناء ممارسة الرياضة إلى جانب اتباع حمية غذائية، فإن ذلك يجعلك تكتسب عضلات، وبالتالي فإن الميزان لن يظهر تقدمك وبدلا من ذلك سيظهر أنك اكتسبت وزنا.

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