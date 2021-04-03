8 علامات تحذر من الإصابة المبكرة بمرض السكري

المصدر: وكالات

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. إنه أيضًا مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع. ولكن، بغض النظر عن نوع داء السكري، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم. وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن داء السكري من النوع الأول وداء السكري من النوع الثاني. تشمل حالات داء السكري التي يمكن الشفاء منها، مقدمات السكري - عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكن ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها كداء السكري - ومرض السكري الحملي، الذي يحدث أثناء الحمل ولكن قد يُشفى منه بعد الولادة.

ومع ذلك، ما لا يعرفه كل من يعاني من مرض السكري -على سبيل المثال- من بين 32.2 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بالمرض، لم يتم تشخيص سوى 7.3 مليون شخص، وفقًا لتقرير إحصاءات مرض السكري الوطني لعام 2020 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يرجع ذلك لأن أعراض مرض السكري يمكن أن تكون خفيفة للغاية، وعلى الرغم من أن الأعراض متشابهة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، إلا أنه من الصعب تحديد أعراض مرض السكري من النوع الثاني، لأنها قد تكون غامضة أو غالبًا ما تكون أعراض لحالات مزمنة أخرى، بحسب ما جاء في تقرير لموقع US News الأمريكي.

تقول الدكتورة إيشا توماس، اختصاصي الغدد الصماء: "يتطور المرض ببطء لدى الكثير من مرضى السكري من النوع 2، وقد لا يدركون أنهم أصيبوا بالمرض دون فحص"، مضيفا: "هناك الملايين من المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين لا يعرفون أنهم مصابون به".

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري

لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري بناءً على الأعراض فقط - ستحتاج إلى زيارة طبيب لفحص مستويات السكر في الدم وإجراء تشخيص نهائي.

تشير الدكتورة كاثلين واين، أخصائية الغدد الصماء المتخصصة في مرض السكري من النوع الأول إلى أنه في حين أن الأعراض المذكورة أدناه هي من بين أكثر الأعراض شيوعًا، لكن "أحد الأعراض عادةً لا يشير وحده إلى الإصابة، بل المجموعة بأكملها تجعلنا نبحث عن مرض السكري".

1. تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرا.

2. تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

3. تتطور لديك عدوى المسالك البولية بشكل متكرر.

4. تعاني من فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

5. تتطور لديك أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا أو تشعر بمزيد من التعب.

6. تعاني من عدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان.

7. تعاني من ضعف الانتصاب.

8. تحتاج إلى وقت أطول للشفاء من الجروح والإصابات.

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