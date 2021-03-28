إجازة علاج لمرض الشعب الهوائية المزمن

المصدر: دبي _ البيان الصحي

وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)على علاج جديد لمرض التهاب الشعب الهوائية المزمن (COPD)، وذلك بعد التأكد من فعاليته في تحسن أعراض المرض، عن طريق الأثر الإيجابي على انحباس الهواء في الرئتين، ومساعدة المريض على التنفس بصورة أفضل.

ويعطى الدواء كمستنشق هوائي عن طريق الفم، ويحتوي على نوعين من العلاج، أولهما يعمل على توسع الشعب الهوائية، والثاني مضاد «ستيرويدي» للالتهاب، ونتيجة تأثيره الفعال، يتم استنشاقه مرة واحدة يومياً، نتيجة أثره الذي يدوم 24 ساعة، مما يسهم في التزام المرضى بتناوله بشكل أفضل، فضلاً عن أثره الإيجابي في تقليص عدد مرات النوبات الحادة للمرض التي تستدعي في العادة زيارة الطبيب المختص.

وينتج مرض التهاب الشعب الهوائية الساد المزمن، عن التدخين بصورة أساسية، ويحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، وبحسب دراسة إقليمية حديثة، يصيب هذا المرض (3.5%) من الأفراد في المملكة العربية السعودية، لكن نسبة تعرضهم لخطر الإصابة بالمرض ترتفع لتصل إلى (30%) نتيجة تدخين السجائر والشيشة (المعسّل) والتعرض المزمن لاستنشاق البخور وغيره.

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