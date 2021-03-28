المصدر: دبي - البيان الصحي

تلعب الفيتامينات والمعادن دوراً أساسياً في أجسامنا، كونها المسؤولة عن العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تصنيع أنسجة الجسم وتقوية العظام والعضلات وطرد السموم ومنع العديد من المشاكل الصحية.

لا يتم إنتاج جميع العناصر الغذائية بشكل طبيعي في الجسم، لذلك من المهم الحصول عليها من خلال النظام الغذائي، عليك أن تأكل كل أنواع الأطعمة الكاملة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ويجب أن تتبع نظاماً غذائياً متوازناً ومغذياً من أجل أداء فعال للجسم وتعويض أي نقص، خلاف ذلك، قد تشعر بالتعب والشحوب، ويمكن أن تظهر أوجه القصور على شعرك وجلدك أيضاً. فيما يلي 5 علامات في الجسم تنذر بنقص الفيتامينات والمعادن:

القشرة وتقصف وتساقط الشعر

تعد قشرة الرأس من أبرز العلامات التي تشير إلى نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، وقد يكون انخفاض مستويات الزنك في الدم وفيتامين A، وفيتامين B3 وفيتامين B2 وفيتامين B6 وراء ظهورها.

ويمكن أن يتسبب نقص الفيتامينات أيضاً في تقصف الشعر والأظافر، ويعتبر تساقط الشعر أحد أكثر أعراض نقص الفيتامينات شيوعاً. يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر حتى قبل بلوغهم سن الخمسين.

ومن الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للنياسين والريبوفلافين والبيريدوكسين هي الحبوب الكاملة والدواجن واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان واللحوم العضوية والبقوليات والخضراوات والمكسرات والبذور، ويجب تضمينها في نظامك الغذائي.

نتوءات بيضاء أو حمراء

التقرن الشعري هو حالة جلدية شائعة وغير ضارة تتسبب في حدوث نتوءات حمراء أو بيضاء على الخدين أو الذراعين أو الفخذين أو الأرداف، وهي خشنة تجعل البشرة تبدو كورق الصنفرة، وقد لوحظ ظهورها لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً فقيراً بفيتامينات A و C.

تقرحات الفم

تعد قرح الفم من الأعراض التي تنذر وبشكل مباشر بنقص الفيتامينات والمعادن. غالباً ما تحدث تقرحات الفم عن نقص في فيتامينات الحديد أو ب. التهاب الشفة الزاوي هو حالة تؤدي إلى تشقق زوايا الفم أو انشقاقها أو نزفها، وهو ما يحدث بسبب كثرة اللعاب أو الجفاف. ولكن، يمكن أن يحدث أيضاً بسبب عدم كفاية استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب. الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للحديد تشمل الدواجن واللحوم والأسماك والبقوليات والخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، ويجب أن تكون جزءاً من روتين نظامك الغذائي اليومي.

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