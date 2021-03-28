جهاز استشعار لمراقبة المفاصل والتنبيه بضرورة التحرك

المصدر: دبي – البيان الصحي

صمم فريق بحثي من مؤسسات صينية جهاز استشعار قابلاً للارتداء، مستوحى من فن تشكيل الورق Kirigami، الشبيه بفن طي الورق الأوريجامي، حيث يراقب حركة مفاصل الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة أمام الحاسوب، وينبههم بضرورة التحرك.

وذكر موقع «Medicalxpress» للأخبار العلمية، يوم الاثنين، أن الباحثين طوروا المستشعر بحجم صغير، على شكل شطيرة مع طبقات مزدوجة من المواد الكهربائية الانضغاطية والتي تستخدم لتشغيل طبقات أخرى تراقب عملية الانضغاط في المفاصل.

وتعمل المستشعرات من خلال لصقها بالجلد خلف الرقبة، حيث يلتقي الرأس مع الكتفين، كما ويمكن لصقها أعلى كل كتف.

ويحتوي كل مستشعر على جهاز إرسال صغير يرسل إشارات تطبيق عبر الحاسوب، حيث وإضافة لمراقبة حركة المفاصل، تعمل الأجهزة أيضاً على تشغيل ساعة لتتبع فترات الجلوس لمدة طويلة.

وإذا وجدت الأجهزة الاستشعارية أن المفصل لم يتحرك لمدة 10 دقائق، ترسل إشارة إلى تطبيق الحاسوب، حيث ينشئ التطبيق رسالة لتنبيه المستخدم بضرورة الوقوف والتحرك.

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