«صحة دبي» تستعرض تحديات وجهود دور النشر في دعم ثقافة القراءة بالدولة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، ضمن مشاركتها بفعاليات شهر القراءة الوطني، ندوة افتراضية عبر منصة «تيمز» ناقشت خلالها التحديات والجهود التي تقوم بها دور النشر لدعم ثقافة القراءة في دولة الإمارات.

وشارك في الندوة التي نظمتها إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، وأدارها عزيز سعيد الزقري من مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، كل من الدكتور عبد العزيز المسلم مؤسس دار كلمن، وصالحة غابش مؤسس وصاحبة دار صديقات للنشر، وتامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات، وإيمان بن شيبة الرئيس التنفيذي لدار سيل للنشر. واستعرض المشاركون في الندوة تجاربهم الثريّة في دعم وتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع من خلال الإصدارات المتعددة والمتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع بكافة فئاته العمرية.

وناقشت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بالتحديات التي تواجه دور النشر ومنها: التحول والتطور الرقمي الذي أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الكتاب المطبوع، والنظرة المجتمعية للكتاب على أنه ترف وليس أولوية وحاجة ضرورية، وغياب الخطط لشراء واقتناء الكتاب سواء على الصعيد الفردي أو المؤسسي، إضافة إلى ثقافة الغالبية في البحث عن المؤلف المشهور وليس الموضوع كما هو في الدول المتقدمة.

تأثير

واستعرض المشاركون تأثير جائحة (كوفيد19) وتأثيراتها السلبية على الأنشطة والجهود التي تقوم بها دور النشر لتعزيز ودعم ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع، حيث تم إلغاء غالبية المعارض التي تعتبر النوافذ الرئيسية لبيع الكتب، مشيرين إلى المبادرات والحلول التي قامت بها دور النشر ولا زالت، ومنها تنظيم الفعاليات الافتراضية والبيع من خلالها، وتوفير الخصومات والتوصيل المجاني للكتب والإصدارات المختلفة، والتشجيع المستمر على القراءة وخصوصاً في ظل الحظر والعزل المنزلي خلال الجائحة.

وأشاد المشاركون في الندوة بالمبادرات التي تنفذها هيئة الصحة بدبي خلال شهر القراءة ودور ذلك في تعزيز ونشر ثقافة القراءة بين موظفي الهيئة والمجتمع بشكل عام، مطالبين بمساهمة الدوائر والمؤسسات الحكومية في دعم دور النشر من خلال شراء الكتب بخصومات مجزية لموظفيها. وفي نهاية الجلسة توجه خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بالشكر والتقدير للمشاركين في الجلسة الافتراضية وإثرائهم لمحاورها التي ناقشت كافة هموم وتحديات وجهود دور النشر في تعزيز ونشر ثقافة القراءة بين المجتمع.

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