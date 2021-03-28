شهادة الفحص الطبي قبل الزواج إلكترونية بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحول خدماتها الطبية لفحوص ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة بين الهيئة ومحاكم دبي.

• أتمتة خدمة فحص ما قبل الزواج: هي مبادرة لتسهيل إجراءات فحص ما قبل الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية توفر المعلومات كافة للمتعامل، وتعمل على تبسيط رحلته لإجراء الفحص الطبي، وتسلّم شهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً.

• فحص ما قبل الزواج هو فحص طبي للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض الوراثية والمعدية وإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل.

• ينص قانون الأحوال الشخصية رقم 28، المادة 27 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر في يونيو 2005، على إلزامية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• الخدمة الجديدة تعمل على اختصار رحلة المتعامل من 12 خطوة إلى 3 خطوات:

- تقديم طلب الفحص الطبي واختيار الباقة ودفع الرسوم

- سحب عينات الفحص بالمركز الصحي أو بالمنزل

- إرسال نتيجة الفحص إلكترونياً للمقبلين على الزواج

نتائج تحسين الخدمة:

- تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة

- اختصار عدد نقاط الاتصال من 11 إلى 1

- خفض عدد الزيارات إلى المركز أو المنزل من 3 إلى 1

- خفض عدد المستندات المطلوبة من 6 إلى 1

• دور هيئة الصحة بدبي في هذه الخدمة:

- توفير الخدمة إلكترونياً (أتمتة الخدمة)

- توفير الخدمة المنزلية لإجراء الفحص

- إشعار المتعامل بجهوزية نتائج الفحص

- إصدار شهادة الفحص الطبي إلكترونياً

• دور محاكم دبي:

- تفعيل الربط الإلكتروني

- تسلّم الشهادة الإلكترونية للفحص الطبي

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