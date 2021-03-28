تنامي الثقة بلقاحات «كورونا» مع تبدد المخاوف من آثارها

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف مسح، أجري في 14 دولة وشمل أكثر من 13 ألف شخص ونشرت نتائجه مارس الجاري، أن الثقة باللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، تتنامى حيث يزيد عدد الراغبين في التطعيم مع بدء الحملات في أنحاء العالم وتبدد المخاوف من الآثار الجانبية المحتملة للقاح. وخلص المسح، الذي أجراه معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية التابع لإمبريال كوليدج لندن وشركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، إلى أن الثقة في لقاحات كوفيد 19 زادت في 9 من 14 بلداً شملها المسح ومنها فرنسا واليابان وسنغافورة التي شهدت مستويات منخفضة من الثقة من قبل.

وكشفت أحدث نتائج للمسح، الذي أجري خلال الفترة من 8 إلى 21 فبراير الماضي، أن السكان في بريطانيا هم الأكثر تقبلاً للتطعيم، حيث قال 77% منهم إنهم سيتلقون اللقاح.

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