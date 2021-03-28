بذور السمسم يمكن أن تخفّض من خطر «باركنسون»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف باحثون يابانيون أن تناول بذور السمسم يمكن أن يخفّض من خطر الإصابة بمرض باركنسون، وذلك عن طريق منع تلف الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين ذات التأثيرات العديدة على الدماغ.

وأجرى باحثون من جامعة أوساكا اليابانية، اختبارا لمادة السيسامينول الموجودة في السمسم على مجموعة من الفئران لمدة 36 يومياً، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على مستويات الدوبامين، وخلايا الدماغ العصبية.

وتوصل الباحثون إلى أن السيسامينول يحمي من تلف الخلايا العصبية في الدماغ، ويمكن أن يستخدم في علاج باركنسون، وهو اضطراب عصبي يضعف الحركة، ويسبب تصلباً، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن، وارتعاش في اليدين وتداخل في الكلام.

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