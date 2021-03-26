هذا الفيتامين يؤخر الشيخوخة

المصدر: وكالات

تلعب الفيتامينات دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الإنسان، بعضها معروف وظيفته، ويعتبر فيتامين ك ضرورياً في الحفاظ على صحة العظام والقلب.

ويساعد فيتامين ك في تنظيم تخثر الدم إضافة إلى أهميته في إنتاج البروثرومبين وهو عامل تخثر ضروري لتخثر الدم واستقلاب العظام.

كما يعمل على تحسين صحة العظام وتقويتها وتعزيز كثافتها، وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.

ويلعب هذا الفيتامين دورًا في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية.

تعرف أهمية فيتامين ك في إنه قد يساعد في محاربة كل من سرطان القولون والبنكرياس والكبد والمبيض، وذلك بسبب خصائصه المضادة للسرطان.

ومؤخراً أكدت الدكتورة إينا بيتشوغينا، رئيسة مركز التغذية في معهد البحوث العلمية السريرية بمقاطعة موسكو، أن فيتامين К، هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم وعنصر مهم لإبطاء الشيخوخة.

وأشارت بيتشوغينا في حديث تلفزيوني، إلى أن العديد من العمليات الجارية في الجسم تعتمد على فيتامين К.

وقالت "هذا الفيتامين مهم جدا للأطفال منذ صغرهم، لأنه يضمن نمو الهيكل العظمي، ويحمي كبار السن من هشاشة العظام".

وتشير الخبيرة، إلى أنه بالإضافة إلى هذا، يعتمد جمال الجسم ونضارته واستقرار منظومة المناعة على فيتامين К.

وتقول، "عند نقص فيتامين К في الجسم ينخفض ما يسمى الانترلوكين. وتعاني منه منظومة المناعة، وتتسارع شيخوخة الجسم".

ويمكن الحصول على فيتامين К من الخضروات- السبانخ، والخس والملفوف والخضروات الورقية الأخرى. كما تحتوي الكبدة على نسبة عالية منه. لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية ويؤكدون على ضرورة إضافة الخضروات المختلفة إلى النظام الغذائي.

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