ماذا تفعل البطاطا الحلوة بجسم الإنسان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

البطاطا الحلوة مفيدة للصحة بالإضافة إلى أنها لذيذة الطعم ويمكن تناولها نيئة أيضا وعندها تكون مليئة بالعصارة وألذ من الجزر. ومن بين أهم فوائد البطاطا الحلوة:

1. تحمي القلب:

البطاطا الحلوة مفيدة في الوقاية من أمراض القلب. ولأنها تحتوي على الكثير من البوتاسيوم، فهي مفيدة في تجنب وقوع نوبة قلبية أو سكتة دماغية. كما أن البوتاسيوم ينظم كهرباء الجسم وتوازن السوائل فيه، وبهذا يستقر ضغط الدم، وتنتظم وظائف القلب.

2. تقوي المناعة:

تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطا الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

3. تنظم مستوى السكر في الدم:

تمثل البطاطا الحلوة مصدرا رائعا للكربوهيدرات خاصة بالنسبة لمن لديهم مشاكل مع مستويات السكر في الدم. ويمكن للبطاطا الحلوة تنظيم مستويات السكر في الدم، وبذلك تمنع حدوث مقاومة للأنسولين.

4. علاج للإمساك وتحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء:

البطاطا الحلوة غنية بالألياف خاصة عندما تؤكل بقشرها. وفي هذه الحالة لا تعمل فقط على علاج الإمساك وتعزيز الهضم السليم، وإنما أيضا تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

5. تقضي على الإجهاد والتوتر:

تفيد البطاطا الحلوة كثيرا في علاج الأعراض المرتبطة بالتوتر. فجسم الإنسان يميل إلى استهلاك كميات كبيرة من البوتاسيوم والمعادن الأخرى الهامة، عندما يكون واقعا تحت ضغوط. وفي هذه الحالة تمد البطاطا الحلوة الجسم بمواد فعالة ومعادن مضادة للإجهاد، بحيث يتمكن عند تعرضه للتوتر والضغوط من الحصول بسهولة على ما يحتاجه من تلك المواد فيتمكن من تخطي المشاكل بكل راحة.

6. غنية بالمواد المضادة للأكسدة:

بشكل غير عادي تحتوي البطاطا الحلوة على مواد مضادة للأكسدة. ولهذا فهي تقي الجسم من الالتهابات وبالتالي تقيه أيضا من المشاكل التي تسببها الالتهابات مثل الربو، والتهاب المفاصل، والنقرس، وغيرها من الأمراض الأخرى.

7. مفيدة للحوامل :

البطاطا الحلوة طعام مناسب للنساء الحوامل أو من يريد الإنجاب، فهي تحتوي الكثير من حمض الفوليك الطبيعي. ومعلوم أن الفوليك ضروري لعملية نمو صحية لخلايا الأجنة وأنسجتها.

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