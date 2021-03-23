المصدر: وكالات

أكدت خبيرة تغذية، أن الفلفل الحار يحسّن المزاج ويساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

وقالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أولغا كورابليوفا، إن 100 غرام من مسحوق الفلفل الحار تحتوي على 282 سعرة حرارية، وتدخل في تركيبه مادة الكابسيسين النشطة المسببة للحرقة، وهذه المادة ترفع بعض الشيء درجة حرارة الجسم، وتسرع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 5%. ويستمر هذا التاثير 1-2 ساعة بعد تناول الطعام. لذلك تضاف هذه المادة إلى المراهم الطبية- مراهم التسخين، وفقاً لروسيا اليوم.

واضافت، "يحتوي الفلفل الحار على فيتامينات مجموعة В وС، ويساعد الجسم على إنتاج الإندورفين- أي يساعد على تحسين المزاج.

واوضحت انه لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة والتهاب المعدة بتناوله، لأنه يفاقم حالتهم الصحية. كما على من يميل إلى الوذمة، الامتناع عن تناول الفلفل الحار، لأن عليهم تناول كمية من السوائل أكبر من المعتاد، لتخفيف الحرقة".

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