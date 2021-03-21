إجراءات مبسّطة ورحلة مريحة للتطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية التطعيم ضد «كوفيد 19»، وذكرت أنها وفرت ثلاثة أنواع من اللقاحات المعتمدة محلياً وعالمياً، ليكون هناك خيار أمام المستهدفين من الأنواع، وحتى تتم حملة التطعيم على أوسع نطاق سواء من خلال اللقاحات المتنوعة أم المراكز المخصصة للتطعيم المنتشرة على مستوى ربوع دبي.

وقالت الهيئة: إنها بسطت جميع الإجراءات الخاصة بالتطعيم، ووفرت رحلة صحية آمنة ومريحة للراغبين في التطعيم، وإنها خصت بإجراءاتها المبسطة وتسهيلاتها جميع موظفي حكومة دبي، ممن يمثلون لها أولوية وأهمية، فيما أوضحت أنها خاطبت جميع الهيئات والدوائر الحكومية في دبي، ودعت موظفيها للحرص على أخذ التطعيم، وذلك حماية للموظفين وأسرهم والمحيطين بهم والمجتمع بشكل عام.

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