الزبيب مصدر جيد للعناصر الغذائية الأساسية والمعادن

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر الزبيب مصدراً جيداً للعناصر الغذائية الأساسية والمعادن، وهو مليئ بالطاقة وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

وفي حين أن استهلاك الزبيب في شكله الخام له عدد من الفوائد الصحية، إلا أن نقعه في الماء طوال الليل قبل تناوله يعد صحياً أكثر.

فيما يلي نظرة على بعض الفوائد الصحية لتناول الزبيب المنقوع، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

يساعد في إنقاص الوزن

الزبيب مليء بالسكريات الطبيعية ويمكن أن يساعد الجسم على التحكم بالرغبة الشديدة في تناول الطعام دون زيادة السعرات الحرارية. وبالتالي، يمكن أن يساعد ذلك في دعم أهدافك في إنقاص الوزن وسيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

علاج فقر الدم

الزبيب غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على كمية عالية من الحديد وفيتامينات (ب) التي يمكن أن تعالج فقر الدم. كما أن النحاس الموجود في الزبيب يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يساعد على الهضم

الزبيب مليء بالألياف، وهذا يجعله بمثابة مُلين طبيعي عند نقعه في الماء. لذا، فإن تناول الزبيب المنقوع يمكن أن يساعد في التخلص من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

إدارة ضغط الدم

الزبيب غني بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعدك على موازنة محتوى الملح في جسمك وبالتالي تنظيم ضغط الدم. كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية المضادة للأكسدة التي قد تغير بشكل إيجابي الكيمياء الحيوية للأوعية الدموية، مما يجعلها أقل تيبساً، وهذا بدوره قد يقلل من ضغط الدم.

مفيد لصحة العظام

البورون حيوي لتكوين العظام وهو موجود بكميات كبيرة في الزبيب. كما أن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وهو غني بالمغذيات الدقيقة.

ويساعد تناول الزبيب المنقوع كل يوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

يمنع رائحة الفم الكريهة

يحتوي الزبيب على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا. تساعد هذه الخصائص المضادة للبكتيريا في الحفاظ على نظافة الفم والتخلص من رائحة الفم.

يعزز المناعة

الزبيب غني بفيتامين (ب) و(سي). هذه الفيتامينات تساعد على تقوية المناعة، وبالتالي تجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالعدوى. علاوة على ذلك، فإن الخصائص المضادة للالتهابات وخصائص الزبيب المضادة للبكتيريا تحميك من الحمى والالتهابات وأنواع كثيرة من الأمراض.

يوفر الطاقة

يساعد الفركتوز والجلوكوز الطبيعي الموجودان في الزبيب في توفير كمية عالية من الطاقة للجسم.

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