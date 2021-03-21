8 عادات يومية قد تسبب فقدان السمع

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن لبعض العادات اليومية السلبية أن تتسبب بضعف وفقدان حاسة السمع، ومن الضروري تجنب هذه العادات للحفاظ على صحة الأذنين. وتالياً مجموعة من العادات اليومية التي قد تسبب فقدان السمع، بحسب موقع أت تيون:

1- إهمال فحص الأذنين:

من الضروري إجراء اختبار السمع السنوي للوقاية وذلك لأن فقدان السمع قد يتطور تدريجيًا.

2- التنظيف بأعواد قطنية:

استخدام الأعواد القطنية تدفع الشمع إلى الداخل ويمكن أن تتسبب بثقب طبلة الأذن.

3- عدم استخدام واقي السمع:

الأصوات المرتفعة ضارة بشكل خطير بصحة السمع وقد تسبب ضعفًا دائمًا في السمع.

4- سماع الموسيقى الصاخبة:

المراهقون والشباب الأكثر عرضة لفقدان السمع الناجم عن الضوضاء من الاستخدام غير الآمن لأجهزة الصوت المختلفة مثل سماعات الرأس.

5- عدم منح الأذنين وقتاً للراحة:

خذ استراحة من 5 إلى 10 دقائق واخرج من مكان العمل إلى مكان هادئ بين الحين والآخر للسماح لأذنيك بالراحة.

6- رطوبة الأذنين:

الرطوبة الزائدة تسبب خللاً في نظام الأذن الوسطى وتسمح للبكتيريا بالمرور وإصابة قناة السمع.

7- عدم ممارسة الرياضة:

تعمل تمارين القلب مثل الجري أو المشي أو ركوب الدراجات على زيادة تدفق الدم إلى الأذن، ويساعد ذلك الأجزاء الداخلية من الأذنين على البقاء بصحة جيدة.

8- الإجهاد:

الإجهاد يضر بصحة السمع لأنه مرتبط بالتسبب في طنين الأذن، و نفس الجزء من الدماغ المسؤول عن السمع مسؤول أيضًا عن العواطف.

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