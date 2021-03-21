الكركم غني بالفوائد الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر الكركم من المضادات القوية للالتهاب يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وللفيروسات وللجراثيم وللفطريات وللالتهابات، وكذلك خصائص مضادة للسرطان ولهذا ينصح به كعلاج لالتهاب المفاصل ومفيد في تطهير الجروح والحروق وتسريع التئامها.

ويعرف الكركم بأنه يعالج العديد من الأمراض منها الصدفية ويعالج التهاب المفاصل وعلاج الربو ومقاومة نزلات البرد والانفلونزا ويحفز جهاز المناعة ويسرع في عملية التئام الجروح، كما يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لكوب من الحليب الدافئ وشربه قبل الذهاب إلى الفراش للوقاية من أي التهابات.

السرطان

أشارت العديد من الدراسات الحديثة بأن الكركم يحتوي على مادة «كيوركيومين» ـ وهو العنصر النشط في الكركم ـ والذي يمكن أن يحفز الخلايا للقيام بالعملية التي تتسبب في التدمير الذاتي للخلايا السرطانية.

وأكدت الأبحاث أن ملعقة صغيرة من الكركم تساعد فعلاً في الوقاية من العديد من السرطانات ومقاومة الأورام السرطانية، كما وأن له دوراً في التقليل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

١ مفيد لصحة الكبد ويزيل السموم من الجسم

محاربة أمراض الكبد وتنشيط وتحسين الدورة الدموية فهو يزيل سموم الدم من خلال إنتاج الإنزيمات، والكركم يعمل على زيادة إنتاج هذه الإنزيمات الحيوية مما يؤدي إلى تقليل السموم في الجسم.

٢ يساعد في محاربة الزهايمر

له دور في إبطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم الترسبات في الدماغ ومضاد للالتهابات والاستهلاك اليومي المنتظم للكركم قد يكون وسيلة فعالة لمنع ظهور مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة وتحسين تدفق الأوكسجين إلى الدماغ.

٣ يساعد في السيطرة على مرض السكري

يعمل على زيادة فعالية الأنسولين، مما قد يكون له دور في منع حدوث مرض السكري من النوع الثاني.

ولكن يجدر الانتباه إلى أن تأثيره العكسي قد يكون خطراً على مرضى السكري عندما يقترن تناوله مع أخذ أدوية السكري القوية، مما قد يؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم.

٤ الكركم يقلل من مستوى الكولسترول في الدم

لقد أثبتت الأبحاث أن مجرد استخدام الكركم باعتبارها توابل طعام يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول في الدم.

ويمكنك إضافة الكركم على شكل مسحوق الكاري للعديد من الأطباق كالبيض، العصائر، الحليب الدافئ أو قد يستخدم لإعطاء الصبغة واللون مثلاً عند إضافته للأرز.

٥ فوائد الكركم للوجه والجمال والبشرة

وجد أن للكركم خصائص تساعد على تعزيز صحة البشرة وجمالها وتقوي الشعر وتعالج مشاكله وعلاج حب الشباب وآثاره، وتنقية البشرة وتوحيد لونها. ويكافح علامات التقدم في السن والتجاعيد.

استخدام الكركم في الماضي

استخدم الكركم منذ القدم لعلاج العديد من المشاكل مثل:

• الاكتئاب

• عسر الهضم

• انتفاخ البطن

• التهاب المفاصل

• قرحة المعدة

• اليرقان

• اضطرابات الكبد

• اضطرابات الدورة الشهرية

• تسكين الآلام

• شفاء الجروح.

القيمة الغذائية للكركم

يحتوي الكركم على العديد من الفيتامينات والمعادن:

• النياسين

• فيتامين ج c

• فيتامين E

• فيتامين K

• الصوديوم

• البوتاسيوم

• الكالسيوم

• النحاس

• الحديد

• المغنيسيوم

• الزنك

موانع استعمال الكركم

هناك بعض الحالات التي يمنع خلالها استخدام الكركم، والتي تشمل:

• الاستهلاك المفرط: الكركم قد يسبب تلبك وشد في المعدة أو في الكبد، وكذلك الجفاف والإمساك.

• مشاكل المرارة: قد يكون ممنوعاً من قبل بعض الأشخاص مثل الذين يعانون من حصى في المرارة أو أي مشاكل فيها.

• النساء الحوامل: تنصح النساء الحوامل باستشارة الطبيب قبل استخدامه فقد يكون له تأثير محفز لانقباضات الرحم.

• مميعات الدم: المرضى الذين يتناولون مميعات الدم (بما في ذلك الأسبرين)، عليهم استشارة الطبيب قبل تناول الكركم لأنه يعمل كمضاد لتجلط الدم.

سمية سويدان

أخصائية تغذية سريرية أولى إدارة التغذية السريرية

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