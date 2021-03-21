36258 جلسة غسيل كلى في مستشفى دبي 2020

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

كشفت الدكتورة آمنة الحضري استشارية ورئيسة قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي أن قسم الكلى أجرى العام الماضي نحو 36258 جلسة غسيل كلى، إضافة إلى 2467 نوعاً من غسيل الكلى للمرضى غير المستقرين في العام نفسه، مشيرة إلى أن العام الماضي كان لدينا 263 جلسة غسيل كلى لمرضى «كوفيد 19»، وصلت إلى 247 في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مشيرة إلى أن تدهور الكلى وإصابة الكلى الحادة هما ضمن مضاعفات «كوفيد 19».

وأضافت: عدد مرضى غسيل الدم وصل إلى 264 مريضاً مواطناً من مختلف الأعمار، إضافة إلى 38 مريضاً يعيشون على الغسيل البروتوني، كما أن هناك 85 مريضاً يزورون عيادة الكلى أسبوعياً، وهم مصابون بإحدى علامات القصور الكلوي من الدرجة 1 إلى 5.

وبينت الحضري أن القسم يعالج شباباً في العشرينيات من العمر أصيبوا بالفشل نتيجة إدمانهم تناول كميات كبيرة من البروتينات وخاصة لاعبي كمال الأجسام، أو الممارسين لرياضات الأوزان والحديد، واللاعبين في صالات الألعاب الرياضية.

كما حذرت لاعبي كمال الأجسام، أو الممارسين لرياضات الأوزان والحديد، واللاعبين في صالات الألعاب الرياضية، من تناول كميات عالية من البروتين، مشيرة إلى أن هناك شباباً في العشرينيات أصيبوا بفشل كلوي تام نتيجة إدمانهم تناول كميات كبيرة من البروتينات.

53 جهازاً

وأضافت: «لدينا أكثر من 53 جهازاً للغسيل اليومي، ويحتاج المريض الواحد إلى 3 غسلات أسبوعياً، بمعدل 4 ساعات للغسلة الواحدة، وهناك عدد من الأجهزة المخصصة للمرضى الذين قاموا بإجراء غسيل الكلى خارج الدولة عند عودتهم لضمان عدم انتقال أمراض قد يكونون أصيبوا بها أثناء علاجهم في الخارج حتى لا ينتقل أي نوع من العدوى لمرضى القسم».

وأوضحت أن 40% من المرضى المسجلين في القسم، يعانون فشلاً كلوياً بسبب أمراض السكري، والضغط، مبينة أن هذه المعدلات لا تختلف كثيراً عن المعدلات العالمية، إذ يعد مرض السكري، السبب الأول عالمياً لحالات الفشل الكلوي، في حال عدم السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم فترة طويلة.

وشددت الدكتورة آمنة على أهمية المحافظة على نسبة السكر الطبيعية، بالحمية الغذائية والأدوية المنتظمة بالنسبة إلى مرضى السكري، وأيضاً المتابعة الجيدة والكشف الدوري على وظائف الكلى ومعدلات الزلال بالبول، فهي تلعب دوراً مهماً في الحد من خطورة المرض، مشيرة إلى أن ظهور الزلال أولى علامات تأثر الكلى بمرض السكري، ولذلك، فإن التشخيص المبكر لهذه المشكلة أمر مهم.

وتابعت: كباقي الأقسام الأخرى لدينا العديد من المرضى الذين أصيبوا بفيروس «كوفيد 19» وتم التعامل معهم عن طريق الإدخال أو إذا لم تظهر عليهم أعراض، فقد سُمح لهم بالحضور كمرضى خارجيين لجلسات غسيل الكلى، مؤكدة أن معدل الإصابة بفيروس «كوفيد 19» في قسم غسيل الكلى في مستشفى دبي أقل من مراكز غسيل الكلى العالمية.

تقنية

وقالت الدكتورة مريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي: إن قسم الكلى بدأ باستخدام تقنية الأشعة التداخلية لعمليات قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي «فيستولا» لمرضى الفشل الكلوي، وذلك أول مؤسسة صحية تستخدم هذه التقنية على مستوى الشرق الأوسط.

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