«صحة دبي» تقدم مساعدات إنسانية بـ340 مليون درهم لمرضى معسرين

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

نفذت هيئة الصحة بدبي من خلال «صندوق الصحة» خلال الثلاث سنوات الماضية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي حزمة من المبادرات والبرامج العلاجية والإنسانية استفاد منها عدد كبير من المرضى المعسرين بمستشفيات الهيئة.

• إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية خلال الثلاث سنوات الماضية 340.307.464 درهماً

• عدد المستفيدين: 102.331 مريضاً

• 50 جنسية

• خلال عام 2020

- قيمة المساعدات: 216.360.861 درهماً

- عدد المستفيدين: 23942 مريضاً

• في عام 2019

- قيمة المساعدات: 55.018.588 درهماً

- عدد المستفيدين: 32861 مريضاً

• في عام 2018

- قيمة المساعدات: 68.928.015 درهماً

- عدد المستفيدين: 45528 مريضاً

* المبادرات والبرامج العلاجية

* برنامج «مساعدة»

-قيمة المساعدات: 47.110.049 درهماً

- عدد المستفيدين: 3997 مريضاً خلال الثلاث سنوات الماضية

• مبادرة العيون:

- قيمة المساعدات: 933519 درهماً

- عدد المستفيدين: 81 مريضاً

• مبادرة الأمراض النفسية:

- قيمة المساعدات: 223.691 درهماً

- عدد المستفيدين: 126 مريضاً

• مبادرة: «أنقذ قلباً»

- قيمة المساعدات: 4.984.612 مليون درهم

- عدد المستفيدين 206 مرضى

• مبادرة: «الكلى»

- قيمة المساعدات خلال العامين الماضيين 651.777 درهما

- عدد المستفيدين: 49 مريضاً

• مبادرة: «العيادة التطوعية»

- قيمة المساعدات خلال الثلاث سنوات الماضية 1.441.003 دراهم

- عدد المستفيدين: 61 مريضاً

• 49 برنامجاً دوائياً:

- قيمة المساعدات التي قدمتها 241.258.068 درهماً

- عدد المستفيدين 2462 مريضاً

• الشركاء الاستراتيجيون:

- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

- مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية

- بنك دبي الإسلامي

- مؤسسة نور دبي

- صحيفة الإمارات اليوم

- شركات الأدوية

- جمعية دار البر

- جمعية بيت الخير

- مؤسسة تراحم الخيرية

- جمعية دبي الخيرية

- جمعية رحمة

- جمعية الشارقة الخيرية

- برنامج ألم وأمل

- المتبرعون من أفراد المجتمع

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