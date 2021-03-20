12 فائدة لعصير الطماطم

المصدر: البيان الإلكتروني

يشتهر ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنه عادة ما يكون دون أعراض وإذا زادت قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية بشدة، فقد يواجه المريض تغيرات ملحوظة، وقد يزيد ذلك من خطر إصابته بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وينصح خبراء الصحة بتناول عصير الطماطم بشكل يومي، والذي ثبت أنه يساعد في خفض قراءات ضغط الدم.

وأظهر بحث جديد الآثار الإيجابية لعصير الطماطم، حيث وجدت النتائج أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد عصير الطماطم



1- المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.

2-تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

3-دعم عمل الجهاز الهضمي.

4-مقاومة التهابات الجهاز الهضمي.

5-منع عسر الهضم وعلاج الإمساك.

6-المساعدة في الوقاية من حصى الكلى والمرارة.

7- انخفاض ضغط الدم .

8-تعزيز صحة القولون.

9- المساهمة في إنقاص الوزن.

10-تنظيم مستويات السكر في الدم.

11- تقوية العظام وحمايتها.

12- وقاية العينين من الأمراض.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز