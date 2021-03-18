لأول مرة في العالم.. طريقة ثورية للكشف عن سرطان المريء

المصدر: البيان الإلكتروني

ابتكر أطباء بريطانيون آلية جديدة للكشف عن سرطان المريء في عشر دقائق وذلك لأول مرة في العالم.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن أطباء بريطانيين ابتكروا الطريقة "الثورية" الجديدة للكشف عن الخلايا السرطانية في المريء عن طريق كبسولة تعطى للمريض .

وحسب الصحيفة، فإن الاكتشاف العلمي بدأ بعدما اعتمد مستشفى "يونيفرستي كولدج لندن" في بريطانيا "الإسفنج الخلوي" للمرضى الذين يعانون ما يعرف باسم "مريء باريت" -وهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الأمر الذي يتوجب إجراء فحوص منتظمة لهم - حيث تنمو الخلايا المبطنة للمريء على نحو غير طبيعي وفق صحيفة الشرق الأوسط.

والابتكار الجديد عبارة عن إسفنج خلوي بحجم كبسولة صغيرة مكونة من عدة فيتامينات. إذ كانت عملية الفحص تتم في السابق من خلال آلية "التنظير" للمعدة باستخدام أنبوب رفيع مرن مزود بضوء وكاميرا في أحد طرفيه للنظر داخل المريء وأخذ خزعة.

والآلية الجديدة تقوم بابتلاع المريض كبسولة تعطى له مزودة بخيط ممسكا بها بيده لتذوب الكبسولة بعد 7 دقائق مطلقة الإسفنجة، بعدها يقوم المريض بسحب الخيط مرفقا بالإسفنجة التي تجمع الخلايا من المريء عند خروجها.

وفي هذا الاطار، وصف "يونيفرستي كولدج لندن" المتخصص بالمرضى الذين يعانون "مريء باريت" بأنه الأول في العالم الذي يتبنى هذه التقنية الجديدة.

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