لقاح واعد للإيدز يعمل بتقنية تحرير الجينات

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشف علماء عن لقاح واعد قد يحل مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وبحسب التقارير، تقول شركة الأدوية العملاقة «موديرنا» إنها تمكنت من اكتشاف لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية. يستخدم اللقاح تقنية متطورة لتعديل الجينات، لتدريب الجهاز المناعي على إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات الشبيهة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتعريف الجسم بالعديد من الطفرات.

ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل حول اللقاح الجديد، إلا أنها قالت إنها تجري في الوقت الحالي تجارب سريرية على المرضى، للتأكد من فعاليته واعتماده بشكل رسمي.

وبحسب الإحصاءات، فإن 97% من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب في بريطانيا أصبحوا غير مُعدين، بفضل العلاجات التي تم تطويرها خلال السنوات المنصرمة، والتي اعتمدت على نوع من مضادات الفيروسات. كما تقول الإحصاءات الجديدة في المملكة المتحدة، إن الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب، لم تعد تتجاوز 4000 حالة في العام، وتنخفض بنسبة 10% سنوياً، بحسب ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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