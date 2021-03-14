88 ألف متعامل استفادوا من خدمة «طبيب لكل مواطن» 2020

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

بلغ عدد المستفيدين من خدمة «طبيب لكل مواطن» خلال العام الماضي أكثر من 88 ألف متعامل تلقوا مختلف الاستشارات الطبية عن بُعد من خلال توظيف أحدث تقنيات التواصل المرئي بين الفريق الطبي والمرضى.

• تم إطلاق الخدمة في السابع عشر من ديسمبر 2019، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وضمن بنود وثيقة الخمسين

• الخدمة وفرت منصة للزيارات الافتراضية للمرضى والمتعاملين من منازلهم ضماناً لراحتهم وسلامتهم

• تم ربط الخدمة مباشرة بالسجلات الطبية الإلكترونية المسجلة في برنامج «سلامة» التابع للهيئة.

• الخدمة توفر القدرة على التواصل المرئي من خلال مكالمات الفيديو مع إمكانية مراجعة الملف الطبي والتاريخ المرضي للمتعاملين أثناء الزيارة الافتراضية

• يتم توفير وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى بالتعاون مع مبادرة «دوائي»

• توفير أكثر من 82 ألف استشارة عن بُعد خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021

• خدمة أكثر من 7000 متعامل مصاب بفيروس كورونا

• تقديم 13 ألف استشارة تخص المخالطين والحالات المشتبه بها.

• نسبة رضا المتعاملين 94%

• تقليل زمن رحلة المتعامل من 55 دقيقة إلى 11 دقيقة

• خدمات الهاتف للمرضى لمن ليس لديهم انترنت

• توفير الاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع

• فريق من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين يقوم على تقديم الخدمة

• يمكن التواصل مع مركز خدمات «طبيب لكل مواطن» من خلال الرقم المجاني 800342 والتطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي.

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