9 فيروسات خطيرة تهدد البشرية

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أمراض يمكن أن يشكل كل منها التهديد التالي للبشرية، ويعد فيروس كورونا من الفيروسات عالية التهديد، إلى جانب إيبولا، وزيكا، والمرض إكس، وفيما يلي أهم الفيروسات التي تضعها المنظمة في مقدمة أولوياتها لما تشكله من تهديد للبشرية، حسب صحيفة ميرور البريطانية:

1- فيروس نيباه

يتسبب في تورم الدماغ، ويبلغ معدل الوفيات به 75%، ويسبب القيء وتورم المخ، وقفز الفيروس من الخنازير إلى المزارعين في ماليزيا في 1999

2- الإيبولا

فيروس خطير وغالباً ما يكون مميتاً، ويصيب البشر بعد انتقاله من الحيوانات البرية، مثل خفافيش الفاكهة، ويبلغ متوسط معدل الوفيات فيه حوالي 50%.

3- زيكا

ينتقل بشكل أساسي بلدغة بعوضة خصوصاً بين الحوامل، حيث ينتقل المرض من الأم إلى جنينها، وبالاتصال الجنسي أو نقل الدم، ولا يوجد لقاح ضده أو علاج.

4- ميرس

ينتقل إلى الإنسان من الإبل المصابة، ويمكن أن يتسبب في فشل الجهاز التنفسي ما يتطلب التهوية ودعماً في وحدة العناية المركزة.

5- السارس

مرض تنفسي فيروسي بسبب كورونا السارس، ظهر أول مرة في فبراير 2003، في الصين وانتشر في أربع دول أخرى، وسارس، فيروس ينتقل بالهواء، وينتشر من خلال قطرات صغيرة من اللعاب بطريقة مشابهة لكورونا المستجد.

6- حمى القرم والكونغو النزفية

فيروس ينتقل بالقراد وبملامسة الحيوانات المذبوحة، ويبدأ ظهور الأعراض بشكل مفاجئ وقد يعاني المصابون من تدهور سريع لوظائف الكلى أو فشل كبدي مفاجئ، أو رئوي بعد اليوم الخامس من المرض.

7- حمى لاسا

عادة ما يصاب البشر بفيروس لاسا بالتعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة، والمرض مستوطن في القوارض في أجزاء من غرب أفريقيا وحوالي 80% من المصابين بفيروس لاسا بلا أعراض.

8- حمى الوادي المتصدع

تؤثر في الغالب على الحيوانات ولكنها تصيب البشر أيضاً، وتنتقل عبر البعوض والذباب الذي يتغذى بالدم، وتتراوح الأعراض من مرض خفيف شبيه بالإنفلونزا إلى حمى نزفية شديدة يمكن أن تكون قاتلة.

9- المرض إكس

تبنته منظمة الصحة العالمية منذ 3 سنوات، ويمثل مرضاً افتراضياً غير معروف حتى الآن يمكن أن يتسبب في وباء في المستقبل.

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