الهليون غني بالفيتامينات

المصدر: دبي - البيان الصحي

قال مركز استعلامات المستهلك: إن نبات الهليون يعد كنزاً من الفيتامينات، لغناه بفيتامين «بي 1» و«بي 2»، اللذين يدعمان وظيفة الأعصاب، مما يسهم في رفع التركيز وتحسين الذاكرة والحالة الجسمانية.

ويحتوي الهليون أيضاً على فيتامين C، والذي يوجد بنسبة أعلى في النوع الأخضر من النوع الأبيض. كما يحتوي الهليون على حمض الفوليك المهم لتكون الخلايا وانقسامها، وهو يوجد أيضاً بنسبة أعلى في النوع الأخضر.

ويزخر الهليون أيضاً بمركبات نبات ثانوية تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، مثل الكاروتينات وأنثوسيان.

وعلاوة على ذلك، يعد الهليون مفتاحاً للرشاقة، حيث إنه يفتقر للسعرات الحرارية والدهون والكوليسترول.

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