خطة لتدريب 100000 متطوع

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

شكلت هيئة الصحة بدبي، في وقت سابق، لجنة متخصصة برئاسة الدكتور فهد باصليب وعضوية مجموعة من المسؤولين والمختصين من الدوائر الحكومية المختلفة في دبي، للعمل على تنفيذ مبادرة (دبي مدينة القلب السليم)، وتحقيق مجموعة من الأهداف المعززة للمبادرة، منها: زيادة عدد المتطوعين المستهدفين من التدريب على عملية الإنعاش القلبي والرئوي في إمارة دبي، وخفض وقت البدء بالإنعاش القلبي الرئوي إلى أقل من 4 دقائق، ورفع معدل النجاة بعد الإصابة بتوقف القلب المفاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتختص اللجنة بحزمة من المهام، بينها: إعداد وتنفيذ خطة لتدريب 100 ألف متطوع في إمارة دبي على عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، وإعداد خطة عامة تنظم سير عمل المبادرة، بما يتناسب مع استراتيجية الصحة في دبي (2016/‏ 2021)، وخطة 2021، على أن تضم مؤشرات أداء واضحة الدلالة، ويتم العمل بموجبها على تحقيق أهدافها.

أجهزة

وتختص اللجنة كذلك، بتوفير أجهزة الصادم الكهربائي في إمارة دبي، وإنشاء سجل لقيد حالات توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات، وتشكيل لجان تخصصية فرعية، تشمل المعنيين في القطاعين (الحكومي والخاص)، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف المبادرة، وحصر جميع التحديات التي قد تعيق عمل اللجنة ودراستها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها.

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