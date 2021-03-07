«صحة دبي» تتوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد19»

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة جائحة «كوفيد19» وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع، أعلنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، عن التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد19» ليشمل فئات جديدة.

• فتح المجال أمام مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية للحصول على اللقاح في دبي

• إتاحة اللقاح لجميع الفئات من سن 40 عاماً فما فوق من حاملي إقامة دبي السارية

• تطعيم المقيمين من سن 60 عاماً وأكثر ممن يقطنون دبي ويحملون إقامة أي من الإمارات الأخرى

• تقديم لقاح «فايزر- بيونتيك» لمن هم في سن 16 عاماً فما فوق بدلاً من 18 عاماً

• ضرورة حجز موعد مُسبق للحصول على التطعيم من خلال:

- التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي DHA

- الرقم المجاني (800342) لمركز الاتصال بهيئة الصحة بدبي

• التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد19» يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة حملة التطعيم الرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ووقايتها من الوباء، واستناداً إلى الأسس العامة للخطة الاستراتيجية للتطعيم التي أعدتها الهيئة أواخر العام الماضي

• «صحة دبي» تحرص على تبسيط إجراءات الحصول على اللقاح، وتوفير كل السبل التي تكفل المناخ الصحي الآمن في جميع المراكز المخصصة للتطعيم، بما يجعل تجربة المتعاملين داخل المراكز أكثر راحة واطمئناناً

• الهيئة بدأت في ديسمبر 2020 وبالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة تطعيم ضد «كوفيد19» بالمجان للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي وفق مراحل وفئات ومعايير محددة.

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