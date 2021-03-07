التغذية غير الصحية تهدد بـ«سكري» الحمل والجنين

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أوردت مجلة «إلتيرن » الألمانية أن سكري الحمل يحدث بسبب التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على جسم المرأة في هذه الفترة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم.



وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن سكري الحمل يهاجم بصفة خاصة المرأة، التي تتبع نظاماً غذائياً غير صحي، والمرأة، التي تعاني السمنة، والمرأة التي يزيد عمرها على 30 عاماً، أو التاريخ الأسري للمرض.



وتتمثل أعراض سكري الحمل بالتبول المتكرر والعطش والإرهاق والتهابات الجلد ومجرى البول وعدم وضوح الرؤية.



وقد يتسبب سكري الحمل في زيادة وزن الطفل أثناء الولادة وارتفاع احتمالية إصابته بالسمنة والسكري في وقت لاحق من عمره. وفي أسوأ الحالات قد يؤدي سكري الحمل إلى وفاة الجنين.



وبالنسبة لأم، قد يتسبب سكري الحمل في صعاب كبيرة أثناء الولادة، كما أنه يرفع خطر إصابة الأم بالسكري من النوع الثاني بعد الولادة. كما تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية والتهابات حوض الكلى والتهابات المهبل، فضا عن ارتفاع خطر إصابتها بسكري الحمل في مرات الحمل التالية.

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