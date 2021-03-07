«صحة دبي» تعزز التوعية بإجراءات التعامل مع إصابات الأطفال بـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية تقيد الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية، وعدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بــ«كوفيد-19» مع أهمية تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضهم لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المجتمع.

كما طالبت الهيئة أولياء الأمور بتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات كوفيد-19، وطرق الوقاية منها وأهمية ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات وتزويد الطفل بعدد كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين.

وأوضحت الهيئة خلال الدليل الإرشادي الذي أصدرته، مؤخراً، أعراض المرض والمتمثلة بالحمى وارتفاع في درجة الحرارة (37.5)، السعال، وآلام في الجسم، وضيق وصعوبة في التنفس، وألم في الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال، والغثيان، والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشارت إلى الإجراءات الواجب على أولياء الأمور اتباعها عند ظهور أعراض مرض كوفيد-19 على الطفل أثناء تواجده في المنزل ومنها: إبقاء الطفل في المنزل وإبلاغ المدرسة فوراً، وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR، وإذا ظهرت النتيجة سلبية يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/‏ شهادة حضور لإدارة المدرسة.

وطالبت الهيئة ولي الأمر بضرورة إبلاغ المدرسة فوراً عند ظهور نتيجة إيجابية للطفل، واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي، حيث سيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد، وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض كوفيد-19، وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.

حجر

وقالت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة طالبت من خلال الدليل الإرشادي جميع المخالطين للطفل كالأخوة وأفراد الأسرة ضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين.

وقالت إن الدليل الإرشادي حدد الإجراءات التي يقوم بها ولي الأمر إذا ظهرت أعراض كوفيد-19 على طفله أثناء استخدام وسيلة النقل الخاصة ومنها: مراقبة أعراض وعلامات كوفيد-19 أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة، وفي حالة وجود أية أعراض وعلامات: يجب على الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً مع أهمية الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة.

وفي حال ظهور العلامات المرضية على الطفل قبل ركوب الحافلة فيجب إبقاء الطفل في المنزل وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً، بينما لو كان ظهور الأعراض والعلامات المرضية بعد ركوب الحافلة فيجب جلوس الطالب في مقدمة الحافلة، وإبلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة الذي سيقوم باصطحاب الطفل عند الوصول إلى غرفة العزل، وإبلاغ الوالدين لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية. كما يجب على الوالدين التعاون مع المدرسة لأخذ الطفل فوراً واتباع الإرشادات الطبية اللازمة. وأوضح الدليل الإرشادي الإجراءات الواجب اتباعها إذا ظهرت أعراض كوفيد-19 على الطفل وهو في المدرسة ومنها: نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي، وتقييم حالة الطفل من قبل طبيب/‏ ممرض المدرسة، وإبلاغ ولي الأمر لأخذ الطفل من المدرسة على الفور، وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص.

تعاون

وقالت الدكتورة العوضي: إن هيئة الصحة بدبي ستقوم بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين إذا كان الطفل مخالطاً لشخص مصاب بـــ كوفيد-19 في المدرسة وإبلاغ أولياء الأمور في حال ثبوت مخالطة لأطفالهم لهذه الحالة، ويقصد بالمخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـــ كوفيد-19، ولمدة تزيد عن 15 دقيقة، تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض في الحالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

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