جهاز لتقوية اللسان والحد من الشخير

المصدر: دبي - البيان الصحي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أخيراً، على تسويق جهاز جديد يعمل على تقوية اللسان ويساعد على الحد من الشخير لدى مرضى انقطاع النفس الانسدادي.

وعلى عكس الأجهزة المستخدمة أثناء النوم، يتم استخدام هذا الجهاز أثناء الاستيقاظ، وهو مصمم لتحفيز وتقوية اللسان حتى لا ينهار للخلف ويعوّق مجرى التنفس أثناء النوم.

وقالت الدكتورة مالفينا إيدلمان، مديرة مكتب طب العيون والتخدير والجهاز التنفسي والأنف والأذن والحنجرة والأسنان في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن انقطاع النفس الانسدادي النومي لا يؤثر فقط في جودة النوم ولكن يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة أخرى إذا لم يتم علاجه.

وأضافت إيدلمان إن ترخيص الجهاز الجديد «يوفر خياراً جديداً لآلاف الأفراد الذين يعانون الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم الخفيف»، وفق ما أورد موقع يو بي آي الإلكتروني.

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