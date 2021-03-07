7 آلام في الصدر يجب عدم تجاهلها

المصدر: دبي – البيان الصحي

تشكل آلام الصدر مؤشراً خطيراً يجب عدم تجاهله والإسراع لمراجعة الطبيب المختص عند الشعور بأي ألم غير طبيعي في منطقة الصدر، وفيما يلي مجموعة من أنواع آلام الصدر التي عليك عدم تجاهلها، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:

1- الألم الممتد على مدى فترة من الزمن:

قد يكون هذا علامة على مشكلة في القلب ويمكن أن يتفاقم الألم الذي يشير إلى حالة القلب.

2- الشعور وكأن شخصًا ما يجلس على صدرك:

يمكن أن يكون الشعور بعدم الراحة في الصدر ناتجًا عن انسداد تدفق الدم إلى القلب، مما قد يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو نقص تروية عضلة القلب.

3- ألم حاد عند التنفس أو الاستلقاء على جانبك:

إذا تفاقم الانزعاج عند التنفس بعمق أو عندما تستلقي على جانبك الأيسر، فقد يشير ذلك إلى التهاب التامور وهو التهاب في الكيس الذي يحمل القلب.

4- ألم عند الضغط على الصدر:

ألم الصدر يمكن أن يكون ناتجًا أيضًا عن تلف أو التهاب في العضلات أو المفاصل أو العظام أو الأنسجة الضامة.

5- ألم شديد عند التنفس بعمق أو في كتفك:

يمكن أن تسبب مشاكل الرئة بعض الضغط أو الألم في الصدر، وعادة ما ترتبط هذه العلامات بتنفسك أيضًا، ويتفاقم الشعور بالانزعاج مع التنفس العميق.

6- حرقة في صدرك أو بالقرب منه:

يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي ألمًا في الصدر يشبه الحرقان أو الضيق، ويمكن أن يسبب تمزق المريء (الأنبوب الذي يربط فمك بمعدتك)، أو ارتجاع الحمض، أو مرض القرحة الهضمية.

7-ضيق مفاجئ مع صعوبة في التنفس وخفقان القلب:

يمكن أن يكون ألم الصدر من الأعراض اليومية للقلق أو يمكن أن ينشأ في سياق نوبات الهلع، حيث قد يكون مصحوبًا بصعوبة التنفس والخفقان والتعرق.

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