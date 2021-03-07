3 مبادرات مبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية في منشآت «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

تفقد سعادة عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مركز الابتكار الصحي في الهيئة، واطلع سعادته خلال جولته في المركز على وحدة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واختصاصاتها وإنتاجها، كما تعرف إلى البرامج والمبادرات التي ينفذها مركز الابتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وخلال جولة سعادة المدير العام، أعلنت الهيئة عن تطبيق ثلاث مبادرات مبتكرة، بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2021، وذلك تعزيزاً لأنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في منشآت الهيئة الطبية، وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تضمنت المبادرة الأولى جهازاً لقياس المؤشرات الحيوية للجسم، وأهمها ضغط الدم، ونسبة الأكسجين، وتخطيط القلب، والحرارة.

وتأتي المبادرة الثانية متمثلة في توفير جهاز المؤشرات الحيوية نفسه في المنازل لدعم الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة في المنازل ودعم توجه الهيئة لإيجاد ما تم تسميته (منازل صحية ذكية).

وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، التي تعتمد على التطبيق الذكي الخاص بالهواتف، فهي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف الحالة المرضية للمتعامل.

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