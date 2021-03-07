المتعافون من «كورونا» محصنون من الفيروس 6 أشهر

المصدر: دبي – البيان الصحي

خلصت دراسة بريطانية كبرى حديثة إلى أن جميع المتعافين من فيروس كورونا تبقى لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة ستة أشهر على الأقل تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى.

وقال العلماء: إن الدراسة، التي تقيس مستويات الإصابة السابقة بكورونا وسط السكان في جميع أنحاء بريطانيا وكذلك المدة التي استمرت فيها الأجسام المضادة لدى المصابين، تقدم بعض الطمأنينة بأن الإصابة مرة ثانية سريعاً ستكون نادرة. وقالت نعومي ألين، الأستاذة وكبيرة العلماء في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث أجريت الدراسة «تحتفظ الغالبية العظمى بالأجسام المضادة التي يمكن رصدها لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة بفيروس كورونا».

وأظهرت النتائج أن من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في السابق، احتفظ 99% بالأجسام المضادة لمدة ثلاثة أشهر. وبعد ستة أشهر كاملة من المتابعة خلال الدراسة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88%. وبحسب وكالة «رويترز»، أوضحت ألين: «برغم أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى مرة ثانية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة».

تأكيد

وأضافت: إن النتائج تتفق أيضاً مع نتائج دراسات أخرى في المملكة المتحدة وأيسلندا، خلصت إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى على الأرجح أشهر عدة في المتعافين. كانت دراسة أجريت على العاملين في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، كشفت أن المتعافين من كورونا ربما لديهم حماية على الأرجح لمدة خمسة أشهر على الأقل.

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