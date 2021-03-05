ما تأثير التخلي عن تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

المصدر: وكالات

رصد باحثون أدلة جديدة على أن تأثير الوجبات السريعة على آلية عمل المخ له تداعيات حتى بعد الشعور بالشبع.

فالنظرة إلى مائدة الطعام الأنيقة العامرة بأطباق مجهزة بعناية وبألوان خضروات متنوعة، تثير في المخ الشعور الطيب الذي يعقب تناول هذه الوجبة، وتفتح الشهية لها، لكن بمجرد أن نشبع، يقوم جزء معين في المخ بالحد من هذا الشعور وبالتالي تتراجع رغبتنا في الحصول عليه.

ووفقاً للدراسة، التي أجرتها جامعة ماكواري ونشرت في دورية "رويال سوسيتي أوبن ساينس"، فإن التغذية المعتمدة على البرغر والبيتزا والبطاطا المقلية، لمدة أسبوع، كافية لإتلاف هذه الوظيفة التي تقوم بها منطقة "هيبوكامبوس" في المخ.

وحذر اختصاصيو التغذية العلاجية، من تأثير تناول الأطعمة ‏السريعة على الجسم؛ لأنه قد يكون أخطر مما نتوقع على الصحة؛ خاصة عندما يصل الأمر لدرجة الإدمان على تناولها.‏

وأوضح الاختصاصيون أن تأثير انسحاب الوجبات ‏السريعة قد يكون موازياً لتأثير انسحاب العقاقير المخدرة من ‏الجسم، وسيؤدى في النهاية إلى حماية الأشخاص من الإصابة ‏ببعض الأمراض الخطيرة.‏

وأظهرت عدة دراسات وفقًا لـ"ـDW‎‏" أن التخلي عن الوجبات السريعة يعمل ‏على تخفيف أعراض الاكتئاب، إذ سيصبح الشخص أكثر ميولاً ‏للأغذية الصحية، لأن ميكروبات الأمعاء ستتغير، وستزيد الرغبة ‏في الأطعمة الطبيعية الكاملة وتناول الفواكه والخضراوات بشكل ‏أكبر، الأمر الذي يؤثر بدوره على الصحة النفسية أيضاً ويساهم ‏في تعديل المزاج‎.‎

وربطت دراسة أخرى بين استهلاك الوجبات السريعة وزيادة ‏الوزن الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالأمراض المزمنة. إذ غالباً ‏ما تكون هذه الأطعمة عالية الدسم كما تحتوي على نسبة عالية من ‏السكريات والدهون والصوديوم، إضافة إلى استخدام الزيوت ‏النباتية المهدرجة للقلي. ومن المعروف أن هذه الزيوت تحتوي ‏على الدهون المتحوّلة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض ‏القلب.

وكشفت عدة أبحاث عن أن تناول الوجبات السريعة مرتين أو أكثر في ‏الأسبوع يرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني ‏بنسبة 27 %. ‏

وأشارت الدراسات إلى أن التخلي عن الوجبات ‏السريعة يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر،‎ ‎إذ تفتقر الوجبات ‏السريعة إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة لوظائف الدماغ مما قد ‏يتسبب في حدوث تغيرات هيكلية في صحة الدماغ تؤثر سلباً على ‏الذاكرة‎.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز