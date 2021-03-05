أطعمة يجب تناولها بعد أخذ لقاح كورونا وأخرى تجنبها

المصدر: البيان الإلكتروني

يأمل العالم في السيطرة على وباء كورونا من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من البشر حول العالم.

ونصحت كثير من الدراسات بعدم تناول أدوية معينة خلال فترة التطعيم للوصول إلى أكبر فائدة وحماية من الفيروس، خاصة مع بروز بعض الآثار الجانبية الطبيعية مثل الحمى والقشعريرة والتعب وألم الذراع.

والشعور بهذه الأعراض طبيعي، لأنها تعني أن جهازك المناعي يعمل، ويحاول طرد الجسم الغريب "الفيروس" الذي دخل جسمك، وفقا للحرة.

لذلك، وحسب خبراء صحة، فإن تناول الأطعمة المعززة للمناعة والمرطبة للجسم مهم لتخفيف هذه الأعراض.

هذه قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا، حسب موقع "إيت ذيس" الطبي.

الحساء

من الأطعمة الرائعة المضادة للالتهابات خصوصا إذا كان معدا مع اللفت، الفاصوليا، العدس، البطاطس أو البروكلي.

الخضروات

مثل السبانخ والكرنب واللفت فهي تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الالتهابات. ويفضل طهي هذه الخضروات لأن ذلك يسهل عملية الامتصاص.

الثوم والبصل

غنيان بالمعززات الحيوية (بريبيوتيك) التي تساعد في تغذية البكتريا النافعة في الأمعاء وهذه بدورها تقوي المناعة.

في القائمة أيضا الشاي الأخضر (يحمي الخلايا من التلف)، والسالمون (يحتوي على دهون أوميغا 3 التي تقلل الالتهاب)، والكركم والتوت.

في المقابل، ينُصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الالتهابات مثل الدقيق المكرر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والمُحليات الصناعية.

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