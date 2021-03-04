لماذا تم منع دواء كونجستال في مصر؟

قررت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعاً من الأدوية على قائمة المخدرات، من بينها كونجستال الشهير الذي يستخدم للتخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا المصاحبة مثل، ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والتهابات الجيوب الأنفية.

لماذا تم منع دواء كونجستال؟

وقال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف إن دواء الكونجستال أدرج في الجدول، إذ إنه من المواد المخدرة، لكن تجب الإشارة إلى أن دواء الكونجستال نوعان "أقراص وشراب"، موضحا أن الأقراص سيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أدرج في جدول المخدرات فهو "شراب كونجستال"، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

وكشف الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، إن السر وراء إدراج الكونجستال، يكمن وراء احتوائه على نسبة من الكافيين، الأمر الذي يدفع بعض متعاطي المخدرات إلى تعاطي كميات منه وإدمانه.

وقال "تناول جرعات كبيرة منه دفعة واحدة، يعادل تعاطي مخدر، لاحتوائه على نسبة من الكافيين يجعلها مركزة بشكل أكبر كلما زاد عدد الحبوب التي يتناولها".

وأنواع الأدوية التي تم إدراجها ضمن جدول المخدرات هي :



Congestal syr

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز