هؤلاء الأشخاص لا يجوز لهم تناول الخضار الطازجة!

المصدر: البيان الإلكتروني

في دحض لنظرية أن الخضار الطازجة مفيدة أكثر، أكدت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا بورلييفا، إنه لا يجوز للذين يعانون من القرحة وأمراض في الجهاز الهضمي، تناول أية خضار طازجة "نيئة"، خلال تفاقم المرض.

ونصحت الخبيرة الروسية في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، بتناول الخضار والفواكه، مطبوخة، أو مغلية، أو محضرة في الفرن.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فقد دحضت بورلييفا الرأي القائل إن الخضار النيئة أكثر فائدة من المطبوخة، وقالت: "يحتوي الملفوف (الكرنب) النيء على نسبة عالية من فيتامين С، الذي يتحلل عند طهيه. لكن، غالبا ما يسبب الكرنب النيء، بتشكل الغازات والانتفاخ في البطن. أما طبخ الكرنب، فيقلل من احتمال الانتفاخ.

وشددت الخبيرة، على أن بعض الخضروات، تحتوي على مواد يتم امتصاصها بشكل أفضل عند طهيها.

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