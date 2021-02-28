الخضراوات الورقية تحافظ على صحة متقدمي العمر الذهنية

المصدر: دبي – البيان الصحي

وفقًا لدراسة جديدة من اسكتلندا، فإن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي المليء بالخضراوات والفواكه والفاصولياء والحبوب الكاملة والدهون الصحية، يتمتعون بوظائف معرفية أفضل عند تقدمهم في السن.

وخلال الدراسة التي أجريت في جامعة إدنبرة، تم استجواب مجموعة مؤلفة من أكثر من 500 شخص من كبار السن بعمر 79 عاماً، حول عاداتهم الغذائية، وتم إعطاؤهم سلسلة من تحديات الذاكرة والتفكير لاختبار مهارات التفكير لديهم.

كما تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي على أكثر من 350 شخصاً منهم لجمع البيانات حول هياكل أدمغتهم وتشكيل نموذج إحصائي للمقارنة.

وتبين بأن أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط وتناولوا الكثير من الخضراوات الورقية والقليل من اللحوم الحمراء خلال مراحل مختلفة من حياتهم، تمتعوا بمقدرات ذهنية أفضل مقارنة بغيرهم.

دماغ

ويقول الباحثون إنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي على مناطق معينة من الدماغ لا يمكن رؤيتها من خلال التصوير العصبي للعضو بأكمله.

وبحسب الباحثين، رغم النتائج الإيجابية لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر المتوسط، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي لم يظهر أي زيادة في المادة الرمادية أو البيضاء كدلالة على قوة وظائف الدماغ لدى المشاركين في الدراسة.

ويشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي التقليدي على الكثير من الخضراوات والفواكه والفاصولياء والحبوب الكاملة والكثير من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون. كما يحتوي على كميات معتدلة من الأسماك وبعض الدجاج ومنتجات الألبان والقليل من السكر والقليل من اللحوم الحمراء، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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