الإرشادات الصحية.. تثقيف الأبناء ضمانة لحماية المجتمع من تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تركز الإرشادات الصحية في ظل جائحة كورونا للأبناء وأولياء أمورهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحصين المجتمع، وتعزيز سلامة الأطفال وذويهم.

وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة الصحة بدبي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور، الذي يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة حول أفضل الطرق للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال وذويهم من جائحة «كوفيد 19».

وبين الدليل أهم الأعراض والعلامات التي قد تظهر على الطفل ومنها حمى وارتفاع في درجة الحرارة 37.5 وسعال مع آلام في الجسم وضيق وصعوبة في التنفس وألم في الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق.

إرشادات عامة

ولفت إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والهيئات المعنية، مع ضرورة عدم إرسال الأهالي الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بـ«كوفيد 19» وتجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبناءكم لخطر انتقال عدوى فيروس «كوفيد 19» في المجتمع وتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات الفيروس.

وأوضح أيضاً أهم طرق الوقاية من الفيروس كارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من ست سنوات، وتزويد الطفل بعددٍ كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين والتحديث المستمر لنموذج الصحة والسفر.

وفي حال ظهور أعراض «كوفيد 19» على الطفل في المنزل، يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــPCR.

وأشار الدليل إلى أنه في حال ظهور النتيجة إيجابية فيجب على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي، وسيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد، وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد 19»، وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342، ويجب على جميع المخالطين لطفلك كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين والمذكورة أدناه.

وسيلة النقل

وبين الدليل أنه في حال ظهور الأعراض على الطفل أثناء النقل الخاص، فيجب على أولياء الأمور والمرافق للطفل مراقبة أعراض وعلامات «كوفيد 19» وفي حالة وجود أية أعراض وعلامات يجب على الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

أعراض

وفي حال ظهور أعراض «كوفيد 19» على الطفل في المدرسة سيتم نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي، وسيتم تقييم حالة الطفل من قبل طبيب/‏‏ ممرض المدرسة، وسيتم إبلاغ الأهل على الفور لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــPCR والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات الصحية.

وفي حال وجود شخص مصاب بـ«كوفيد 19» في المدرسة، ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين وإبلاغكم في حال ثبوت مخالطة طفلكم لهذه الحالة، ويقصد بالمخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـ «كوفيد 19» لمدة تزيد على 15 دقيقة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض في الحالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

والمخالط هو كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على 15 دقيقة.

وفي حال ثبوت مخالطة الطفل لشخص مصاب بـ«كوفيد 19» من خارج المدرسة: يجب إبلاغ المدرسة فوراً والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.

كما يجب في الحالتين مراعاة ما يلي: الالتزام في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام مع مراقبة أعراض المرض ومراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي. والمخالطون الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي «10 أيام»، ولا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR، وستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بعد، لذا شجع طفلك بالالتزام بالتعلم عن بعد.

تقييم

قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريباً، سيقوم طبيب المدرسة/‏ الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من أن طفلك لا يعاني من أعراض وعلامات المرض. وإذا سمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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