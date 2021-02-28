جهاز جديد لتقوية اللسان والحد من الشخير

دبي – البيان الصحي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تسويق جهاز جديد يعمل على تقوية اللسان، ويساعد في الحد من الشخير لدى مرضى انقطاع النفس الانسدادي.

وعلى عكس الأجهزة المستخدمة أثناء النوم، يتم استخدام هذا الجهاز أثناء الاستيقاظ، وهو مصمم لتحفيز وتقوية اللسان حتى لا ينهار للخلف ويعيق مجرى التنفس أثناء النوم.

وقالت الدكتورة مالفينا إيدلمان، مديرة مكتب طب العيون والتخدير والجهاز التنفسي والأنف والأذن والحنجرة والأسنان في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن انقطاع النفس الانسدادي النومي لا يؤثر فقط على جودة النوم، ولكن يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة أخرى إذا لم يتم علاجه. وأضافت إيدلمان أن ترخيص الجهاز الجديد «يوفر خياراً جديداً لآلاف الأفراد الذين يعانون من الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم الخفيف». يعمل الجهاز المسمى «إكسايتوسا»، عبر إعطاء تحفيز عصبي عضلي للسان باستخدام أربعة أقطاب كهربائية، اثنان منها فوق اللسان، واثنان تحت أسفل اللسان. ويتم إعطاء تحفيز العضلات في سلسلة من النبضات الكهربائية مع فترات راحة. ويتم استخدام الجهاز لمدة 20 دقيقة مرة واحدة يومياً لمدة ستة أسابيع، ومرة واحدة في الأسبوع بعد ذلك.

واختبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلامة وفعالية جهاز إكسايتوسا على 115 مريضاً يعانون من الشخير، وفق ما أورد موقع «يو بي آي» الإلكتروني.

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