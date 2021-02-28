49500 وحدة جمعها مركز التبرع بالدم العام الماضي
تمكن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي من جمع 49500 وحدة دم - رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد19» تم توزيعها على المرضى بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة بدبي.
99 % رضا المتعاملين عن مركز دبي للتبرع بالدم
66 ألف متبرع بالدم استقبلهم المركز العام الماضي
5500 وحدة صفائح دموية تم جمعها
391 عدد وحدات بلازما الدم
658 حملة تبرع بالدم تم تنفيذها في 2020
6231 متبرعاً مواطناً
1313 متبرعة مواطنة
توزيع وحدات الدم خلال العام الماضي:
- 34 % لمرضى الثلاسيميا
- 30 % للمرضى والحالات الحرجة في المستشفيات التابعة القطاع الصحي الخاص
- 16 % لمستشفى دبي
- 14 % لمستشفى راشد
- 4 % لمستشفى لطيفة
- 2 % مستشفى حتا
تعليقات