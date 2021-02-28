49500 وحدة جمعها مركز التبرع بالدم العام الماضي

تمكن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي من جمع 49500 وحدة دم - رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد19» تم توزيعها على المرضى بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة بدبي.

99 % رضا المتعاملين عن مركز دبي للتبرع بالدم

66 ألف متبرع بالدم استقبلهم المركز العام الماضي

5500 وحدة صفائح دموية تم جمعها

391 عدد وحدات بلازما الدم

658 حملة تبرع بالدم تم تنفيذها في 2020

6231 متبرعاً مواطناً

1313 متبرعة مواطنة

توزيع وحدات الدم خلال العام الماضي:

- 34 % لمرضى الثلاسيميا

- 30 % للمرضى والحالات الحرجة في المستشفيات التابعة القطاع الصحي الخاص

- 16 % لمستشفى دبي

- 14 % لمستشفى راشد

- 4 % لمستشفى لطيفة

- 2 % مستشفى حتا

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