المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت مؤسسة القلب الألمانية، أن أعراض الأزمة القلبية تختلف بين الرجال والنساء، موضحة أن أعراض الأزمة القلبية لدى الرجال، تتمثل في الشعور بآلام مفاجئة ممتدة لفترة طويلة، خلف عظمة القص.

وغالباً ما تمتد هذه الآلام إلى الأذرع والظهر والبطن والرقبة والفكين، كما يبدو الوجه شاحباً، ويتصبب عرقاً بارداً. ومن الأعراض الأخرى للأزمة القلبية، ضيق شديد في التنفس، والشعور بدوار، يمكن أن يصل إلى حد فقدان الوعي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، فعلى عكس الرجال، فإن الأعراض تكون أقل وضوحاً لدى السيدات، إلا أنه يمكن الاستدلال عليها من خلال الشعور بآلام في منطقة أعلى البطن، والشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، وضيق في التنفس وآلام بالظهر. وينبغي استدعاء الطبيب على وجه السرعة، بمجرد ظهور هذه الأعراض.

يذكر أن فرص الإصابة بالأزمة القلبية، تزداد لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو ارتفاع نسب الدهون بالدم، وكذلك المدخنين والأشخاص قليلي الحركة.

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