كيف تتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت خبيرة تغذية كيفية التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات.

وقالت خبيرة التغذية، بوجا مالهوترا، إن الإنسان يمكنه باتباع عدة طرق أن يخدع الجسم ويجعله يتوقف عن طلب السكريات.

وأضافت أن الشيء الرئيسي عند الإقلاع عن السكر هو شرب الكثير من الماء وعدم الجوع.

وكشفت أن قلة السوائل في الجسم والجوع يتسببان في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.

وأكدت مالهوترا، في النظام الغذائي لفقدان الوزن يجب أن يكون هناك الكثير من الألياف والبروتين. هذه العناصر الغذائية ستجعلك تشعر بالشبع. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تناول طعام يحتوي على كربوهيدرات مكررة ومحليات غير طبيعية.

وأشارت إلى أنه إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول شيء حلو، فيمكنك استبدال الشوكولاتة أو الحلويات بالفواكه أو الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف أو الزبيب أو التمر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وإذا كان من المستحيل مقاومة الحلويات، أوصت الخبيرة بتناول الحلويات بكميات صغيرة، والأفضل من ذلك كله، فقط في أيام العطل والمناسبات الخاصة.

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