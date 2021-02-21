حيلة بسيطة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم في 5 دقائق

المصدر: البيان الإلكتروني

يعاني الكثير من الناس من حلات الأرق ليلاً ما يجعلهم يتقلبون على الفراش دون نوم، ويسبب لهم بالشعور بالإحباط ويؤثر على أدائهم خلال النهار. ولحسن الحظ اكتشفت شابة بريطانية كانت تعاني من الأرق حيلة بسيطة ساعدتها على النوم بسرعة، وشاركت هذه الحيلة على حسابها على تيك توك.

ولجأت طالبة علم نفس إلى تطبيق تيك توك لمشاركة الحيلة التي ساعدتها على التخلص من الأرق والنوم خلال خمس دقائق فقط، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وفي مقطع تمت مشاهدته أكثر من 3.7 مليون مرة على تيك توك، قالت الشابة التي لم تذكر المصادر اسمها: “ أخبرني أستاذ علم النفس الخاص بي هذه الحيلة لأتمكن من النوم في غضون خمس دقائق. لقد تخلصت من الأرق بفضل هذه الحيلة”.

وأوضحت قائلة: “ كل ما عليك فعله هو البدء في سرد الأشياء في رأسك، ولكن عليك التأكد من أنها ليست مرتبطة ببعضها بشكل مباشر مثل البطاطس، الأفلام، نزهة، خاتم.. إلخ. وكلما كانت الأشياء عشوائية وغير مترابطة كلما نجح الأمر بشكل أسرع”

وقد أثنى المتابعون على الفكرة، وقال الكثير منهم أنهم جربوها بالفعل وتفاجأوا بنتائجها المدهشة، في حين قال آخرون أنهم سيجربون الحيلة كل ليلة للتخلص من الأرق الذي يعانون منه، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

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