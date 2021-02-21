علماء يطوّرون منصة لقاحات قابلة للتّعديل لمكافحة الأوبئة

المصدر: دبي – البيان الصحي

يعتزم تحالف عالمي يهدف إلى مكافحة الأوبئة، استثمار ما يصل إلى 8.4 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا لإنتاج لقاحات صناعية قابلة للتّعديل، لتناسب كل مرض على حدة، بما يسمح بمكافحة كثير من البكتيريا والفيروسات مثل الإنفلونزا والإيبولا وداء الكلب (السعار).

ويهدف الاتفاق بين «تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة» وفريق من العلماء من «إمبريال كوليدج» في العاصمة البريطانية لندن، إلى تطوير «منصة لقاحات» تستخدم تقنية تمكن الحمض النووي الريبوزي، الذي يمثل الجينوم في سلالة من الفيروسات، ويسمح لها بالاستنساخ والتّكاثر، من تعزيز قدراته، وتعرف هذه التقنية اختصاراً باسم «إس إيه/ آر إن إيه».

تعديل

ويستخدم نظام «منصة اللقاحات» ذات المكونات الأساسية، من ثمّ يمكن تعديله للتّحصين من أمراض مختلفة من خلال إضافة تسلسل جيني جديد من المرض المستهدف الوقاية منه.

وقال روبن شاتوك، الذي يقود فريق إمبريال الذي يطوّر النّظام، الذي أطلق عليه اسم «رابيدفاك»: لـ «رويترز»: «يمكن أن يشكّل نقلة ضخمة. قد يغير الطريقة التي ننظر بها إلى كيفية صنع التّطعيمات». وأضاف أنه ما زالت هناك حاجة لسنوات كثيرة من البحث والاختبار، لكنّه يأمل في أن تؤدي تلك التكنولوجيا في يوم من الأيام لإنتاج تطعيمات تؤخذ مرّة واحدة فقط للوقاية من وباء واحد أو إنتاج خليط من اللقاحات، التي تحصّن من أمراض معدية مختلفة عدة في آن.

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