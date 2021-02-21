الأطعمة المُرة غنية بالفوائد

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان: إن المواد المُرة الموجودة في بعض الأطعمة تتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنها تعمل على فتح الشهية وتحفيز إنتاج إفرازات الهضم، كما أنها تعمل على تحفيز الكبد والمرارة وحرق الدهون.

وأضافت هولسمان، أن المواد المُرة تمتاز أيضاً بتأثير مضاد للميكروبات ومضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما أنها تعمل على تنقية الدم وتقوية جهاز المناعة.

وبحسب «د ب أ»، فإن المصادر الغذائية الغنية بالمواد المُرة تتمثل في الخضراوات الورقية الخضراء والشيكوريا والغريب فروت وبذور الخردل والكركم والزنجبيل والقرفة.

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